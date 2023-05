Liveticker

Es geht noch um den Europacup und den Gang in die Barrage – die Super-League-Konferenz

Nur YB und der FC Luzern können sich am Pfingstmontag eigentlich zurücklehnen – ihre Endplatzierungen stehen bereits fest. Die restlichen acht Teams spielen noch um die potenzielle Teilnahme an der Champions League, der Conference League oder gegen den Gang in die Barrage. Entweder der FC Winterthur oder der FC Sion müssen ihren Platz in der Super League in dieser gegen den Dritten der Challenge League Stade Lausanne-Ouchy verteidigen.

Darum geht es in der letzten Runde noch 1 Das steht in der letzten Runde der Super League alles auf dem Spiel Das sind die heutigen Spiele Basel – GC

Luzern – Servette

St.Gallen – Sion

Zürich – Lugano

YB – Winterthur Das ist die Ausgangslage Nur YB auf Platz 1 und Luzern auf Platz 4 stehen bereits fest. Die anderen acht Teams spielen noch um den zweiten Platz in der Champions-League-Qualifikation, die mögliche Teilnahme an der Conference League oder gegen den Gang in die Barrage. Herzlich Willkommen! Hier gibt es ab 16.30 Uhr die letzte Runde der Super-League-Saison 2022/23 im Liveticker. In allen fünf Spielen geht es für mindestens eines der Teams noch um einiges.

Die Tabelle