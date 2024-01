So kreativ sind die Menschen an den Anti-AfD-Demos: 22 gelungene Schilder

Auch am Tag danach hadert St.Gallen mit dem Platzverweis gegen Lukas Görtler im Spiel gegen Lugano. Schiedsrichter Lukas Fähndrich versucht, den Entscheid zu erklären.

In St.Gallen läuft erst die fünfte Minute, als sich im Super-League-Spiel zwischen dem FCSG und Lugano (1:4) die entscheidende Szene abspielt. Espen-Captain Lukas Görtler schlägt eine Flanke in den Lugano-Strafraum und trifft in der Schussbewegung auch Gegenspieler Jonathan Sabbatini. Schiedsrichter Lukas Fähndrich lässt die Szene zunächst weiterlaufen, wird aber wenig später vom Videoassistenten an den Bildschirm gebeten.