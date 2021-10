Liveticker

Die Hoffnung stirbt zuletzt – fährt Luzern den ersten Saisonsieg ausgerechnet bei YB ein?

Nach dem ersten Viertel der Schweizer Fussballmeisterschaft ist der FC Luzern sieglos. Am Samstag um 18 Uhr treten die Innerschweizer in Bern bei den Young Boys an, die aus den letzten vier Super-League-Partien das Punktemaximum geholt haben.

Die kleinen Hoffnungen der Luzerner Mannschaft von Trainer Fabio Celestini ruhen auch darauf, dass der Gegner ohne ein paar wichtige Spieler auskommen muss. Den Bernern fehlen nebst den lange Zeit ausfallenden Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame auch der ebenfalls verletzte Cédric Zesiger und der gesperrte Ali Camara.

In der zweiten Super-League-Partie vom Samstag messen sich ab 20.30 Uhr im Letzigrund der FC Zürich und Lugano.