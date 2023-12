Liveticker

Klappt es heute mit dem Sieg für Odermatt? In Bormio steht ein Super-G an

Die Startliste:

1 Dominik Paris ITA

2 Loic Meillard SUI

3 Jeffrey Read CAN

4 Guglioelmo Bosca ITA

5 Cyprien Sarrazin FRA

6 Stefan Rogentin SUI

7 Andreas Sander GER

8 Alexis Pinturault FRA

9 Aleksander Kilde NOR

10 James Crawford CAN

11 Daniel Hemetsberger AUT

12 Raphael Haaser AUT

13 Vincent Kriechmayr AUT

14 Marco Odermatt SUI​

​15 Mattia Casse ITA

16 Justin Murisier SUI

18 Gino Caviezel SUI

31 Gilles Roulin SUI​

32 Arnaud Boisset SUI

39 Niels Hintermann SUI

46 Marco Kohler SUI

48 Alexis Monney SUI​