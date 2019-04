Das Spiel um den Titel – oder warum United-Fans plötzlich für Gegner City sind

Doch, dieser Stolper-Penalty geht noch ins Tor – aber dank VAR zählt er nicht

Ausrutschen beim Penalty, davon können auch die Bayern ein Liedchen singen. Was Omer Atzili in Israel beim Spiel zwischen Bne Jehuda und Maccabi Tel Aviv passiert, ist aber äusserst ungewöhnlich. Der Maccabi-Flügel rutscht beim Versuch vom Punkt aus und trifft den Ball nicht richtig. Die Kugel fliegt statt aufs Tor auf die Seite. Dort steht Atzilis Teamkollege, der per Nachschuss doch noch trifft.

Alles gut also? Nein. Der Schiedsrichter gibt das Tor zwar zunächst, doch dann meldet sich der …