Eishockey National League: Alle Spiele vom Samstagabend im Liveticker

HCD-Fans attackieren Churer Car

Am Samstagnachmittag haben einige vermummte HCD-Ultras einen Fan-Car des EHC Chur, der zur Abfahrt zum Auswärtsspiel beim HC Thurgau bereitstand, attackiert. Ein Fan sei dabei von einem Faustschlag ins Gesicht verletzt worden, wie der EHC Chur mitteilt. «Der EHC Chur ist zutiefst betroffen und verurteilt die gewalttätigen Vorkommnisse, die sich heute vor dem Thomas Domenig Stadion in Chur ereignet haben», heisst es in der Mitteilung. Der Klub distanziere sich «klar und entschieden von Gewalt in jeglicher Form – ob durch eigene Anhänger oder solche anderer Klubs». Der Vorfall sei unverständlich und absolut unverzeihlich, «unverständlich und absolut unverzeihlich, insbesondere da er gegen Unbeteiligte und Familien gerichtet war».



Auch der HC Davos verurteilte die «unnötige und inakzeptable Aktion» und erklärte weiter: «Solche Aktionen widersprechen den Werten, für die der HCD steht.» Die Davoser empfangen am Samstagabend den EV Zug. (nih)