Simic rettet dem FCZ in Luzern einen Punkt – Hausherren verspielen Vorsprung

FCZ-Trainer Bo Henriksen setzt auf Daten, aber sagt: «Zu 90 Prozent entscheidet der Kopf»

Die Schweiz kennt Bo Henriksen seit jüngster Kindheit, den FC Zürich hat er in den letzten drei Monaten kennengelernt – und schwärmt: «Der Klub ist umgeben von emotionalen Menschen.» Im Interview erklärt der FCZ-Trainer, wie er den Meister vor dem Abstieg bewahren will und wie wichtig Datenanalyse im Fussball wirklich ist.

Als Sie im Oktober Trainer wurden beim FC Zürich, kannte Sie in der Schweiz fast niemand. Wie war es umgekehrt?

Bo Henriksen: Ich kannte die Schweiz ziemlich gut. Eine Tante von mir lebte hier, in der Nähe von Frauenfeld. Ich habe drei Cousins, die in der Schweiz leben. In meiner Kindheit und Jugend war ich oft hier in den Ferien.​