Ski: Die Abfahrt der Männer in Kvitfjell mit Feuz und Odermatt live

Die Startliste: 1 Vincent Kriechmayr AUT 2 Matteo Marsaglia ITA 3 Johan Clarey FRA 4 Romed Baumann AUT 5 Aleksander Aamodt Kilde 6 Dominik Schwaiger GER 7 Matthias Mayer AUT 8 James Crawford CAN 9 Beat Feuz 10 Otmar Striedinger AUT 11 Dominik Paris ITA 12 Martin Cater SLO 13 Marco Odermatt 14 Christof Innerhofer ITA 15 Daniel Hemetsberger AUT 16 Ryan Cochran-Siegle USA 17 Niels Hintermann 18 Bryce Bennett USA 19 Max Franz AUT 20 Travis Ganong USA 21 Stefan Rogentin 34 Gilles Roulin 43 Lars Rösti 47 Josua Mettler 56 Alexis Monney​

Das Speed-Wochenende der Männer in Kvitfjell wird mit der ersten von zwei Abfahrten eröffnet. Mit dem Rennen geht der spannende Kampf um den Sieg in der Disziplinen-Wertung weiter. Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel dürfen sich noch mehrere Fahrer ausrechnen, unter ihnen auch Beat Feuz und Marco Odermatt. Feuz liegt im Zwischenklassement nur acht Punkte hinter dem führenden Norweger Aleksander Kilde zurück, Odermatt weist 44 Punkte Rückstand auf.

Der FC Zürich eilt dem Meistertitel in grossen Schritten entgegen. Auch der FC Luzern kann den souveränen Leader nicht stoppen. Für die Innerschweizer ist das Beste an diesem Abend die nächste Niederlage von Schlusslicht Lausanne, dieses Mal in Sion.

Der FC Zürich macht einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Die Mannschaft von André Breitenreiter baut dank dem 2:0-Sieg in Luzern seinen Vorsprung gegenüber dem ersten Verfolger auf 13 Punkte aus.