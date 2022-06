Nations League: Das Duell Schweiz gegen Spanien im Liveticker

Liveticker

Eine Reaktion muss her – die Nati braucht gegen Spanien dringend ein positives Resultat

Nach dem missglückten Auftakt in die Nations League mit den zwei Niederlagen in Tschechien und in Portugal hat die Schweizer Nationalmannschaft im Heimspiel gegen Spanien am Donnerstag im Stade de Genève in Genf etwas gutzumachen.

Nach der Schmach von Lissabon, wo die Schweiz mit 0:4 unterlag, dürfte Murat Yakin im ersten von zwei Heimspielen wieder auf seine beste Formation setzen. Yann Sommer, Silvan Widmer, Remo Freuler, Noah Okafor und Breel Embolo kehren zurück, ob die zuletzt verletzten Manuel Akanji und Nico Elvedi von Beginn an spielen können, entscheidet sich erst kurzfristig.

Mit Spanien hat die Schweiz noch eine Rechnung offen. Den EM-Viertelfinal im letzten Sommer verlor sie gegen den dreifachen Europameister erst im Penaltyschiessen, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 gestanden hatte. Auch den Spaniern ist der Start in die Kampagne nicht wunschgemäss geglückt. Das Team von Luis Enrique spielte zuhause gegen Portugal und in Tschechien nur unentschieden.