Ski live: Der Männer-Slalom in Bansko im SRF und im Ticker

Liveticker

Schlagen die Schweizer Slalom-Asse so zu wie im letzten Rennen?

Mehr «Sport»

1. Lauf 9.30 | 2. Lauf 12.30

Die Startliste:

1 Timon Haugan NOR

2 Clement Noël FRA

3 Loic Meillard

4 Henrik Kristoffersen NOR

5 Manuel Feller AUT

6 Daniel Yule

7 Linus Strasser GER

8 Alexander Steen Olsen NOR

9 Atle Lie McGrath NOR

10 Fabio Gstrein AUT

11 Ramon Zenhäusern

12 Kristoffer Jakobsen SWE

13 Tommaso Sala ITA

14 Marc Rochat

15 Dave Ryding GBR



Die weiteren Schweizer:

25 Luca Aerni

35 Tanguy Nef

49 Reto Schmidiger

52 Matthias Iten