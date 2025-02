Der Strichkampf geht in die nächste Runde – alle Spiele der National League im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Falsch abgebogen! Das Feld der Algarve-Rundfahrt fährt am Ziel vorbei

Am Ziel vorbeischiessen ist eine Redewendung, die wir so eigentlich mehr aus dem Schiesssport, oder aus aktuellem Anlass vielleicht auch vom Biathlon her kennen. Doch die heutige erste Etappe der Algarve-Rundfahrt über 192,2 Kilometer von Portimao nach Lagos hat gezeigt: Auch im Radsport ist es möglich, am Ziel vorbeizuschiessen.