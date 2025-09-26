trüb und nass11°
Eishockey National League live: Alle Spiele der 8. Runde im Ticker

Liveticker

Meister ZSC empfängt Leader Davos – alle Spiele der National League im Ticker

26.09.2025, 18:45

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

  • Heute kommt es in Zürich zum Klassiker zwischen dem Schweizer Meister ZSC Lions und Leader HC Davos.
  • Die Bündner haben in der laufenden Saison jedes Spiel gewonnen und erst am Dienstag in Zug einen Punkt abgeben müssen. Die Lions stehen aktuell nur auf dem fünften Platz und haben nach sieben Partien 13 Punkte auf dem Konto.
  • In Langnau steht das Kantonsderby an: Die Tigers empfangen den EHC Biel. Kloten reist nach Bern und ist beim SCB zu Gast.
  • Die weiteren Spiele vom Freitagabend sind: Servette – Rapperswil-Jona, Ajoie – Fribourg, Lugano – Lausanne und Ambri – Zug. Alle Partien starten um 19.45 Uhr.
  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
player_image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
    Video: watson
    Wayne Rooney schockiert mit Aussage über Alkoholprobleme: «Ohne meine Frau wäre ich tot»
    559 Spiele mit 253 Toren für Manchester United sowie 120 Länderspiele und 53 Treffer für England: Wayne Rooney war einer der prägenden Stürmer seiner Zeit, gewann Champions und Europa League, fünf Meisterschaften sowie viele weitere Trophäen mit den Red Devils. Dennoch begleiteten ihn während seiner gesamten Karriere auch grosse Probleme.
    Zur Story