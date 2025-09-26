Meister ZSC empfängt Leader Davos – alle Spiele der National League im Ticker
- Heute kommt es in Zürich zum Klassiker zwischen dem Schweizer Meister ZSC Lions und Leader HC Davos.
- Die Bündner haben in der laufenden Saison jedes Spiel gewonnen und erst am Dienstag in Zug einen Punkt abgeben müssen. Die Lions stehen aktuell nur auf dem fünften Platz und haben nach sieben Partien 13 Punkte auf dem Konto.
- In Langnau steht das Kantonsderby an: Die Tigers empfangen den EHC Biel. Kloten reist nach Bern und ist beim SCB zu Gast.
- Die weiteren Spiele vom Freitagabend sind: Servette – Rapperswil-Jona, Ajoie – Fribourg, Lugano – Lausanne und Ambri – Zug. Alle Partien starten um 19.45 Uhr.
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
