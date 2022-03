Ski Alpin: Der Frauenslalom in Courchevel im Liveticker und Stream

Russlands Armee in Nöten – und in zwei Wochen vielleicht am Ende

Nati testet gegen England und Kosovo: Ein Aufgebot mit Xhaka und ohne Überraschungen

Nationalcoach Murat Yakin hat für die Testspiele gegen England und Kosovo 25 Spieler nominiert. Debütanten sind keine dabei, dafür stehen Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber und Nico Elvedi wieder im Aufgebot.

Das WM-Jahr beginnt für die Schweiz am Montag mit einem fünftägigen Trainingscamp in Marbella in Südspanien sowie den darauf folgenden Testspielen in London gegen England (26. März) und in Zürich gegen Kosovo (29. März). Für einmal kann Murat Yakin personell (fast) aus dem Vollen schöpfen. Was Rang und Namen hat, ist dabei - und Yakin sagt: «Wir machen keine Experimente. Wenn alle fit sind, haben wir eine komfortable Situation.»