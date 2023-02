National League: Zug schlägt Langnau dank überragendem Jan Kovar

Dominanter Auftritt gegen Langnau: Jan Kovar. Bild: keystone

Zug schlägt die Tigers und macht nächsten Schritt Richtung direkte Playoff-Quali

Zug darf weiterhin auf den direkten Einzug in die Playoff-Viertelfinals hoffen. Der Meister gewinnt zuhause gegen die SCL Tigers 5:2 und liegt nur noch drei Punkte hinter Fribourg-Gottéron zurück.

Im vierten Aufeinandertreffen mit den Tigers resultierte für die Zuger der dritte Sieg. Wie fünf Tage zuvor im Emmental, als sich das Team von Dan Tangnes erst im Penaltyschiessen durchsetzte, war es trotz des letztlich klaren Verdikts lange eine hart umkämpfte Partie. Nach dem SCL-Führungstreffer durch Dario Rohrbach (2. Minute) sorgten Dario Simion und Jan Kovar bis zur 7. Minute für die Wende zugunsten der Gastgeber.

Nach dem 2:2 durch Harri Pesonen (25.) brachte wiederum Kovar Zug kurz vor der zweiten Pause in Führung. Der Tscheche sorgte in der 53. Minute mit seinem dritten Treffer des Abends, womit ihm zum zweiten Mal in der National League ein Hattrick gelang, für die Entscheidung. Den Treffer zum 5:2-Schlussstand erzielte Lino Martschini – auf Pass von Matchwinner Kovar – ins leere Tor.

Nach dem vierten Sieg hintereinander schloss der EVZ mit nun 72 Punkten bis auf drei Punkte zum sechstklassierten Fribourg auf. Ausstehend sind für beide Teams bis Ende der Qualifikation noch fünf Partien, dabei kommt es am 28. Februar in Zug auch noch zum Direktduell.

Für Tangnes und den EVZ geht es zum Schluss der Regular Season aufwärts. Bild: keystone

Zug - SCL Tigers 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

6940 Zuschauer. - SR Stricker/Hungerbühler, Obwegeser/Duc.

Tore: 2. Rohrbach (Saarijärvi) 0:1. 5. Simion (Kovar, Geisser) 1:1. 7. Kovar (Nussbaumer, Geisser) 2:1. 25. Pesonen 2:2. 40. (39:27) Kovar (Geisser) 3:2. 53. Kovar (Martschini) 4:2. 58. Martschini (Kovar) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Saarela.

Zug: Genoni; Gross, Djoos; Almquist, Kreis; Nussbaumer, Geisser; Vogel; Martschini, Kovar, Simion; Camper, O'Neill, Herzog; Zehnder, Senteler, Allenspach; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Muggli.

SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Erni; Zryd, Guggenheim; Cadonau, Grossniklaus; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel.

Bemerkungen: Zug ohne Hansson, Hofmann, Schlumpf, Stadler (alle verletzt) und Klingberg (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Michaelis, Schmutz (beide verletzt) und Rautio (überzähliger Ausländer). SCL Tigers von 56:38 bis 56:41 und 57:18 bis 57:26 ohne Torhüter. (abu/sda)