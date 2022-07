Wimbledon: Das Viertelfinal-Duell Djokovic vs. Sinner im Liveticker

Die Wimbledon-Debütantin Niemeier hatte im dritten Satz noch 4:2 geführt. Maria war 2013 und dann ein zweites Mal im April des letzten Jahres Mutter von Mädchen geworden und gab bereits im Juli 2021 ihr Comeback. In diesem Jahr ist sie mit Turniersiegen auf Sand in Bogota und nun dem Halbfinal-Einzug auf Rasen so erfolgreich wie nie zuvor. Als Vorbereitung auf ihren Match trainiert Maria jeweils am Morgen früh mit ihrer achtjährigen Tochter Charlotte. (pre/sda)

Benjamin Baumgartner gehört zu Österreichs grössten Talenten. Trotzdem versucht Lausanne ihn trotz Vertrag bis 2025 zu transferieren. Die Kandidaten: unter anderem der SC Bern, Ambri und Biel. Aber das Problem sind «goldene Handschellen».

Die Talentsucher attestieren ihm NHL-Format: New Jersey hat seine Rechte im Draft von 2020 (Nr. 61) erworben. Vorerst stürmt Benjamin Baumgartner weiterhin in unserer höchsten Liga. Da er bereits als Junior nach Zürich kam, hat er eine Schweizer Lizenz. Ins Rampenlicht skort er sich in Davos (2014 bis 2021) mit zuletzt 25 Punkten in 47 Spielen (2020/21). Dann folgt er dem Ruf des grossen Geldes und wechselt im Sommer 2021 nach Lausanne. Doch dort ist er nicht glücklich geworden (noch 15 Punkte) und Lausanne nicht mit ihm. Und so kommt es, dass er nun trotz Vertrag bis 2025 von Lausanne der Konkurrenz angeboten wird.