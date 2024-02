Super League live: FC St. Gallen – FC Winterthur im Ticker

In der Super League kam es am ganzen Wochenende zu Protestaktionen der Fankurven.

Fribourg bezwingt Zug im Penaltyschiessen und bricht Zuger Fluch

Fribourg-Gottéron gewinnt nach acht Niederlagen in Zug in Serie wieder einmal in der Zentralschweiz. Die Schweden Lucas Wallmark und Marcus Sörensen treffen im Penaltyschiessen zum 4:3-Sieg.

Zuvor hatte Fribourg die Entscheidung verpasst - in der regulären Spielzeit, als Lucas Wallmark in der 58. Minute am starken Leonardo Genoni und dem Pfosten scheiterte, und in der Verlängerung bei zwei Minuten mit 4 gegen 3 Spielern nach einem Zuger Wechselfehler.