Trotz Matchball zum Ende des zweiten Satzes verpassten Tanja Hüberli und Nina Brunner den Vorstoss in den Olympia-Final. Die zwei Zentralschweizerinnen, die zuvor im Turnier ohne Satzverlust geblieben waren, erhalten am Freitagabend um 21.00 Uhr im Spiel um Platz 3 eine zweite Chance auf den Medaillengewinn in Paris. Gegnerinnen sind Mariafe Artacho/Taliqua Clancy aus Australien.

Bild: fxp-fr-sda-rtp