Je wichtiger die Spiele, umso weniger Begegnungen. Je zwei Viertelfinals der Frauen- und der Männerkonkurrenz finden heute statt, alle sind in der Rod Laver Arena angesetzt.



In der Schweizer Nacht beginnt die Session mit dem Spiel von Naomi Osaka gegen Su-wei Hsieh. Auf diese folgt der überraschende Qualifikant Aslan Karazew, der den Bulgaren Grigor Dimitrov fordert.



Die Night Session in Melbourne – 9 Uhr in der Schweiz – beginnt mit dem Frauen-Kracher zwischen Serena Williams und Simona Halep. Grosse Spannung verspricht auch das abschliessende Match zwischen der angeschlagenen Weltnummer 1 Novak Djokovic und Alexander Zverev.