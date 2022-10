Scholz will Hamburger Hafen teilweise an China verkaufen – Politik ist fassungslos

«Natürlich war Neid da»: Flüchtete Loïc Meillard vor Marco Odermatt?

Loïc Meillard wird vor dem Saisonauftakt in Sölden hoch gehandelt. Wie schon so oft. Doch selten konnte er die hohen Erwartungen ganz erfüllen. Nun verliess er die Trainingsgruppe um Marco Odermatt. Aber wieso?

Man kann gut nachfühlen, dass es Loïc Meillard eigentlich nicht mehr hören kann, dass er in den Trainings der Stärkste war. Schon so oft hat er dies gehört – und in den Rennen waren dann andere schneller. Und doch passiert es wieder: Auch vor dieser Saison wird der 25-Jährige in den allerhöchsten Tönen gelobt, wird erklärt, dass er in der Vorbereitung der Schnellste war. Und somit der Athlet, dem fast alles zuzutrauen sei.