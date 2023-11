Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Am Samstag empfängt Deutschland die Türkei zum Freundschaftsspiel – auch aufgrund des Nahost-Konflikts könnte es jedoch ein wenig freundschaftliches Duell werden.

Die Schweiz bereitet sich in diesen Tagen auf das Heimspiel gegen den Kosovo vor – für beide Nationen ein besonderes Duell. In der Nati spielen mit Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri ja schliesslich auch zwei Profis mit kosovarischen Wurzeln. Ein aus ähnlichen Gründen spezielles Spiel wird ebenfalls am Samstagabend (20.45 Uhr) in Berlin stattfinden. Dort treffen nämlich Deutschland und die Türkei aufeinander.