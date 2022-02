Olympia: Die Frauen-Kombination mit Gisin und Holdener im Liveticker

Liveticker

Das fünfte Alpin-Gold? Gisin und Holdener gehören in der Kombi zum Favoritenkreis

Die Alpin-Frauen beschliessen die Einzelwettkämpfe am Donnerstag mit der Kombination. Michelle Gisin und Wendy Holdener sind Medaillen-Anwärterinnen. An den letzten Spielen in Pyeongchang in Südkorea holte Gisin als erste Schweizerin Olympia-Gold und Holdener rundete den Grosserfolg mit dem Gewinn von Bronze ab.

An der WM vor fünf Jahren in St. Moritz sorgten Holdener und Gisin für einen Doppelerfolg, Holdener verteidigte zwei Jahre danach in Are in Schweden ihren Titel erfolgreich. Im Vorwinter in Cortina d'Ampezzo wurde Gisin Dritte.

Die grosse Dominatorin im Weltcup war seinerzeit Federica Brignone. Die Italienerin gewann alle vier Wettkämpfe vor der Verbannung der Disziplin aus dem Kalender. Sie dürfte neben der Amerikanerin Mikaela Shiffrin die grösste Widersacherin von Gisin und Holdener sein.

Die Startliste in der Abfahrt (3.30 Uhr):