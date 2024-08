Olympia 2024 live: Chiara Leone schiesst um die 4. Schweizer Medaille

Nach 30 der maximal 45 Schüssen liegt Chiara Leone weiterhin in den Top 3. Zwar musste sie in der Liegend-Stellung ihre Führung abgeben, doch schoss sie mit 156,9 Punkten erneut brillant. Gerade die letzte Serie mit 53,2 Zählern war beeindruckend. Mehr schaffte bisher keine Schützin in diesem Final. Einzig der Österreicherin Nadine Ungerank gelangen in der letzten Serie gleich viele Punkte.