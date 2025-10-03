bedeckt11°
Sport
Liveticker

Eishockey National League live: Alle Spiele vom Freitag im Ticker

Liveticker

Die ZCS Lions empfangen den kriselnden SCB – alle Spiele der National League im Ticker

03.10.2025, 18:45

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

  • Am Freitagabend stehen in der National League 12 von 14 Mannschaften im Einsatz. Ambri und Davos treffen erst am Sonntag aufeinander.
  • Für den SC Bern steht das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Jussi Tapola an. Der SCB reist zu den ZSC Lions.
  • Der amtierende Meister konnte nach zuletzt vier Niederlagen in Serie am Dienstag gegen Kantonsrivale Kloten gewinnen.
  • Die weiteren Partien heute Abend sind: Kloten – Biel, Zug – Lausanne, Servette – Lugano, Fribourg – Rapperswil und SCL Tigers – Ajoie. Alle Spiele können ab 19.45 Uhr im Liveticker mitverfolgt werden.
Eigentlich wäre es einfach – aber die Trainerfrage ist beim SCB kompliziert
  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
