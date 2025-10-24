Die kriselnden Lions empfangen Fribourg: Alle Spiele der Vollrunde im Liveticker
Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24
- Am Freitagabend sind alle 14 Teams der National League im Einsatz. Dabei treffen die ZSC Lions auf Fribourg-Gotteron. Der amtierende Schweizer Meister steht unter Druck. Seit sieben Spielen konnten die Zürcher nicht mehr gewinnen.
- Bei Fribourg waren die letzten Spiele ein Auf und Ab, auf einen Sieg folgte jeweils eine Niederlage. Am Dienstag setzte sich Gotteron zu Hause gegen Zug durch.
- Lugano ist beim SC Bern zu Gast. Beide Teams konnten sich vor drei Tagen über einen Kantersieg freuen. Zum Duell Schlusslicht gegen Leader kommt es heute in Pruntrut. Ajoie empfängt den HC Davos.
- Die weiteren Spiele sind: Biel – Kloten, Ambri – Servette, Rapperswil-Jona – Zug und SCL tigers gegen Lausanne. Alle Spiele können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
-
Er ist
-
Er kann
-
Erwarte