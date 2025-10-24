freundlich
National League live: Alle Spiele inkl. ZSC – Fribourg im Ticker

Die kriselnden Lions empfangen Fribourg: Alle Spiele der Vollrunde im Liveticker

24.10.2025, 18:45

  • Am Freitagabend sind alle 14 Teams der National League im Einsatz. Dabei treffen die ZSC Lions auf Fribourg-Gotteron. Der amtierende Schweizer Meister steht unter Druck. Seit sieben Spielen konnten die Zürcher nicht mehr gewinnen.
  • Bei Fribourg waren die letzten Spiele ein Auf und Ab, auf einen Sieg folgte jeweils eine Niederlage. Am Dienstag setzte sich Gotteron zu Hause gegen Zug durch.
  • Lugano ist beim SC Bern zu Gast. Beide Teams konnten sich vor drei Tagen über einen Kantersieg freuen. Zum Duell Schlusslicht gegen Leader kommt es heute in Pruntrut. Ajoie empfängt den HC Davos.
  • Die weiteren Spiele sind: Biel – Kloten, Ambri – Servette, Rapperswil-Jona – Zug und SCL tigers gegen Lausanne. Alle Spiele können im Liveticker mitverfolgt werden. (riz)
Servette fiel nach Triumph in Lethargie – nun blickt der Sportchef positiv in die Zukunft
  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Du bist ein echter Eishockey-Fan? So kriegst du das Stadion-Feeling zuhause hin.
Video: watson
Nun möchte der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS durchgreifen. Nach den fürchterlichen und teils tödlichen Stürzen möchte die FIS auf die Saison 2026/27 neue Sicherheitsmassnahmen einführen.
Wenige Wochen nach dem tödlichen Trainingssturz von Matteo Franzoso hat die FIS bei einer Sitzung über neue Sicherheitsmassnahmen diskutiert und auch gleich Vorschläge entwickelt. Wenn diese genehmigt werden, gelten sie ab der Saison 2026/27.
Zur Story