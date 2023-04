Conference League live und im Stream: Der FCB trifft auf Nizza

Der FC Basel tritt am Donnerstag (21.00 Uhr) in der Conference League zum Viertelfinal-Rückspiel in Nizza an. Beim ersten Aufeinandertreffen im St. Jakob-Park hatten sich die Teams letzten Donnerstag 2:2 unentschieden getrennt. Zeki Amdouni und Terem Moffi liessen sich als Doppeltorschützen feiern. Bei einem weiteren Remis ginge die Partie in die Verlängerung und allenfalls ins Penaltyschiessen. Gewinnt der FCB, zieht der Schweizer Vertreter in der zum zweiten Mal durchgeführten Conference League in die Halbfinals ein. (abu/sda)

Bild: keystone