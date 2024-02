National League: Das Duell SCL Tigers gegen den SC Bern im Liveticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sicherer Hafen in Israel: Anti-Kreml-Band entkommt Russland

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Israel greift Ziele im Südlibanon an +++ US-Militär zerstört erneut Huthi-Drohnen

Kritik an SVP-Initiative: «Friedlich demonstrieren ist ein Menschenrecht, kein Privileg»

Migros-Sparhammer: 1500 Stellen weg, Hotelplan vor Verkauf – die Übersicht in 8 Punkten

Auf dem Weg, die Playoffs zu verpassen – das läuft bei den «Swiss Devils» schief

Vor einem Jahr stürmten die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid und Timo Meier bis in die 2. Playoff-Runde. Diese Saison stottert der Motor – die Gründe.

Die NHL pausiert gerade. Während am Wochenende in Toronto das legendäre All-Star-Game auf dem Programm steht, dürften viele Spieler der New Jersey Devils den kurzen Unterbruch für Ferien nutzen, um den Kopf zu lüften.