Schafft der ZSC das Break? Lausanne muss im Playoff-Final zurückschlagen

Die ZSC Lions streben im vierten Spiel des Playoff-Finals der National League am Dienstagabend in Lausanne das erste Break an. In den ersten drei Partien gab es lauter – hart erkämpfte – Heimsiege. Mit 9600 Fans in der erneut ausverkauften Lausanner Arena werden die Waadtländer dem Qualifikationssieger und Meisterschaftsfavoriten wohl erneut das Leben schwer machen.

Für den Lausanne Hockey Club ist es der erste Final, die Zürcher streben ihren zehnten Meistertitel an, den ersten seit 2018. Vier Siege sind dafür notwendig. Die ZSC Lions führen mit 2:1. (abu/sda)