Champions League live: BVB – PSV und Atletico – Inter im Ticker

Sancho bringt Dortmund gegen PSV in Führung – Atletico muss Sommer bezwingen

Am Mittwochabend stehen wieder zwei Schweizer Goalies im Blickpunkt. Gregor Kobel mit Borussia Dortmund und Yann Sommer mit Inter Mailand wollen nämlich den Einzug in den Viertelfinal der Champions League schaffen.

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist im Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und PSV Eindhoven alles offen. Auch heute dürfte es ein sehr spannendes Duell werden, nachdem die mutigen Niederländer vor drei Wochen eigentlich näher am Sieg waren als Dortmund. Dennoch gilt das Team von Edin Terzic, bei dem Gregor Kobel anders als im Hinspiel, als er sich kurz vor Anpfiff verletzte, wieder im Tor stehen wird, als leichter Favorit. Der Sieger des Duells im Westfalenstadion steht definitiv im Viertelfinal der Champions League.

Etwas anders sieht die Ausgangslage im zweiten Duell am heutigen Champions-League-Abend aus. Inter Mailand geht nämlich mit einem 1:0-Vorsprung ins Spiel bei Atletico Madrid. Hält Yann Sommer also erneut die Null, sind die Nerazzurri sicher weiter. Das wird gegen das offensiv ungewohnt starke Team von Diego Simeone jedoch kein einfaches Unterfangen. Die Spanier trafen in 20 Heimspielen in dieser Saison nur einmal nicht.

Mit Antoine Griezmann und Alvaro Morata, die in der laufenden Ausgabe der Königsklasse je fünf Tore erzielt haben, hat Atletico ausserdem zwei der besten Torschützen des Wettbewerbs im Kader. Das Trio Kane-Haaland-Mbappé, das mit sechs Toren an der Spitze der Torjägerliste steht, hat das Rückspiel ihrer jeweiligen Achtelfinals bereits absolviert. Nun bekommen es Griezmann, Morata und Co. mit der besten Defensive Europas zu tun.