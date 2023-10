Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Mehr als eine Verschwörungstheorie: Lara Gut-Behrami macht sich Sorgen vor der Skisaison

Vor dem Saisonstart am Samstag in Sölden macht sich Lara Gut-Behrami Gedanken über neue Regeln und verpasste Augenblicke mit der Familie. Und sie sagt, warum sie ihr Alter als Frau beschäftigt.

Sabotage-Angst bei Lara Gut-Behrami! Es wäre einfach, eine knackige Schlagzeile zu finden. Doch es würde dem, was die 32-Jährige vor der am Samstag in Sölden startenden Skisaison beschäftigt, nicht wirklich gerecht werden. Zwar spricht sie selbst davon, dass jeder mit der nötigen kriminellen Energie die Möglichkeit hätte, anderen zu schaden. Gleichzeitig geht es ihr um mehr, als vermeintliche Verschwörungstheorien in Umlauf zu bringen. Die Chancengleichheit treibt die Tessinerin an und um.