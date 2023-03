Liveticker

FCB führt dank Frei-Penalty in Luzern +++ Winti knöpft YB Punkte ab

Luzern – Basel

Winterthur – YB 1:1

Zum dritten Mal in Folge muss sich Leader YB mit einem Unentschieden begnügen. Roman Buess war der umjubelte Mann beim Heimteam. In der 61. Minute wurde der 30-Jährige eingewechselt, eine Minute später erzielte er mit seinem ersten Ballkontakt das Tor zum 1:1.

1:1 Winterthur: Roman Buess (62.). Video: SRF

Joaquin Ardaiz hatte den Ball im Mittelfeld erobert und mit dem schnellen Gegenangriff eine Überzahlsituation generiert, welche die Winterthurer zu nutzen wussten.

Die Berner waren in der 21. Minute in Führung gegangen. Jean-Pierre Nsame verlängerte einen langen Einwurf auf Meschack Elia, der sich trotz der bescheidenen Körpergrösse von 1,73 m gegen zwei Verteidiger behauptete und per Kopf das 1:0 erzielte.

0:1 YB: Meschak Elia (21.). Video: SRF

Mit der Führung im Rücken wurde YB jedoch nachlässiger und liess sich bereits vor der Pause vermehrt zurückdrängen. Nach dem Ausgleich übernahmen die Berner das Spieldiktat wieder, jedoch ohne sich viele Chancen zu erarbeiten. Erst in der Nachspielzeit hatte Christian Fassnacht den Siegtreffer auf dem Fuss, sein Schuss landete am Pfosten.

Vor ihren Fans in der Bierkurve bejubeln Winterthurs Spieler den Ausgleich zum 1:1. Bild: keystone

Das Unentschieden gegen Winterthur, das damit zumindest bis Sonntag den letzten Tabellenplatz an Sion abgibt, kam für die Berner eher überraschend. Die beiden ersten Duelle in dieser Saison hatte YB jeweils mit 5:1 klar für sich entschieden. Der souveräne Leader der Super League hat aus den letzten fünf Partien nur sieben Punkte geholt.

Winterthur - Young Boys 1:1 (0:1)

8400 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piccolo.

Tore: 21. Elia (Nsame) 0:1. 62. Buess (Ardaiz) 1:1.

Winterthur: Kuster; Gantenbein (85. Gonçalves), Schmid, Lekaj, Schättin; Corbaz (46. Rodriguez), Abedini; Ballet (82. Gelmi), Di Giusto, Ltaief (61. Buess); Ardaiz.

Young Boys: Racioppi; Blum, Amenda, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Lauper, Ugrinic (69. Imeri); Rieder (80. Monteiro); Nsame, Elia (69. Itten).

Bemerkungen: Winterthur ohne Arnold (gesperrt), Ramizi (verletzt). Young Boys ohne Benito, Camara, Rüegg, von Ballmoos (alle verletzt). 92. Pfostenschuss Fassnacht. Verwarnungen: 62. Zesiger, 74. Fassnacht.

