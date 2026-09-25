Spitzenspiel im Tessin: Ambri empfängt die Lions – alle National-League-Partien im Ticker
Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf 3+ Adrenalin
- Am Freitagabend finden in der National League fünf Spiele statt. Dabei kommt es im Tessin zum Spitzenspiel zwischen Ambri Piotta und den ZSC Lions. Mit einem Sieg gegen die Tessiner könnten die Zürcher die Führung an der Tabellenspitze weiter ausbauen.
- Zu einem Krisenduell kommt es am Zürichsee. Rapperswil-Jona empfängt Vize-Meister Davos. Beide Teams konnten in dieser Saison erst eine Partie gewinnen.
- Die weiteren Spiele am Freitagabend sind: Servette gegen Fribourg, Bern gegen Ajoie und die SCL Tigers gegen Zug.
- Alle Spiele können ab 19.45 Uhr live im Ticker mtiverfolgt werden. (riz)
Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
Goals/Assists
Spiele
Strafminuten
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Er ist
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Er kann
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Die Tabelle
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.