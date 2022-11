Deutschland gegen Spanien bereits gefordert – Flick rotiert Müller in den Sturm

Diese Orte sind so schön, du glaubst gar nicht, dass sie in der Schweiz liegen (Teil 2)

Perfekter Saisonstart – Gut-Behrami gewinnt den Riesenslalom in Killington

Lara Gut-Behrami ist optimal in den Weltcup- und WM-Winter gestartet. Die Tessinerin gewann den ersten Riesenslalom der Saison in Killington.

Lara Gut-Behrami stiess im zweiten Lauf vom 3. Platz an die Spitze vor und feierte ihren 35. Sieg im Weltcup – den ersten in einem Weltcup-Riesenslalom seit über sechs Jahren. Jener Erfolg in Sölden war auch der bisher letzte einer Schweizerin in dieser Disziplin gewesen.