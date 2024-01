Ski Alpin Live: Super-G in Garmisch

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Bündnergewinnt 2007 den Slalom in Adelboden nach– und mit Startnummer 60. Unvergessen!

Winterthur schlägt Lausanne-Ouchy, Servette gewinnt Westschweizer Duell

Am Tabellenende konnte Lausanne-Ouchy nach dem Sieg gegen Lugano vor einer Woche nicht nachdoppeln. Das Schlusslicht kassierte eine 1:3-Heimniederlage gegen Winterthur. Für die Zürcher trafen Luca Zuffi und Nishan Burkart in den ersten 20 Minuten sowie Randy Schneider in der Nachspielzeit.