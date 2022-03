So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Es ist sicherlich eines der grössten Hockey-Märchen der Neuzeit auf Schweizer Eis: Zehn Punkte lag der HC Ambri-Piotta am 4. März noch hinter dem SC Bern, doch mit sechs Siegen in Serie stürmten die «Biancoblù» noch an den «Mutzen» vorbei in die Pre-Playoffs. Zum Schluss wurden die SCRJ Lakers mit 6:2 abgefertigt und weil Bern gegen Lausanne einmal mehr uninspiriert auftrat, verkam der mit Spannung erwartete Strichkampf früh zu einem grossen Ambri-Schaulaufen.