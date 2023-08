Nach defensiv disziplinieren Leistungen in der Gruppenphase bestreitet die Schweiz den Achtelfinal gegen Spanien. Wer im Vorfeld der WM das Turnier einmal «durchgespielt» hatte, sah schnell, dass diese Begegnung wahrscheinlich sein könnte.



Nur dürften die Gruppenplätze in den meisten Prophezeiungen getauscht gewesen sein, mit der Schweiz als Gruppenzweite und Spanien als Gruppensieger. Dass es nun umgekehrt ist, ändert nichts an der Ausgangslage: Die Schweiz ist der klare Aussenseiter in diesem Duell.



Das ist auch den Schweizerinnen bewusst, mehrere von ihnen sind oder waren bis vor kurzem in der spanischen Liga engagiert. Zum Beispiel die Rekordspielerin Ana Maria Crnogorcevic, die im Juni mit Barcelona den Titel in der Champions League gewonnen hat. Als die 32-Jährige im TV-Interview unmittelbar nach der realisierten Qualifikation gefragt wurde, welchen Gegner sie sich im Achtelfinal wünsche, antwortete sie ohne zu zögern: «Japan.» Denn sie weiss wie keine andere um die spielerischen Qualitäten der Spanierinnen, viele davon sind ihre Teamkolleginnen.

Der starke Auftritt der Asiatinnen, die am Tag darauf Spanien gleich mit 4:0 besiegten, machte ihr dann aber auch Eindruck. «Sie haben den Spanierinnen mit einer guten Defensivstruktur und starkem Umschaltspiel das Leben schwer gemacht», hielt Crnogorcevic fest. Ein Rezept, das nun auch die Schweizerinnen anwenden wollen.



Mehr über Japan und Spanien: