An diesem Wochenende startet die Premier League in ihre Saison. An der Spitze ist ein gewohntes Duell zu erwarten – doch haben auch andere Teams kräftig investiert, um Liverpool und Manchester City herauszufordern. Wir blicken auf die bevorstehende Saison.

Als sein Mitspieler mit dem Ball in die Mitte zieht, lässt sich Darwin Nuñez etwas zurückfallen. Dann nutzt er eine Lücke im Rücken der Verteidigung und steht plötzlich frei im Strafraum. Das Zuspiel von Andy Robertson muss der Uruguayer nur noch einnicken. 3:1 für Liverpool im Supercup. Das erste Duell der Saison mit Manchester City ist gewonnen – und für die Entscheidung sorgte der Neuzugang, dessen Ablöse auf bis zu 100 Millionen Euro steigen kann.