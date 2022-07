Liveticker

Der FCZ in Führung – aber Karabach wird immer gefährlicher

Aufstellung 25' Gefährlicher Abschluss Karabachs! Zoubir wird in den Strafraum geschickt, er taucht halblinks vor Brecher auf und hämmert den Ball ins Aussennetz. 23' Gute Karabach-Flanke von rechts, Brecher lässt sie passieren und die Gäste bleiben im Ballbesitz. In den Anschluss gelangen sie aber nicht. 21' Die Gäste aus Aserbeidschan haben nun etwas mehr vom Spiel. Der FCZ muss aufpassen, dass er nicht zu passiv wird. Andererseits hat er in Gnonto einen sehr flinken Stürmer, beherrscht also durchaus das Konterspiel. 13' Ein gelungener Auftakt aus Zürcher Sicht: Das Spiel ist ziemlich ausgeglichen, der FCZ lässt nicht viel zu und liegt in Führung. 8' Da jubeln einige Zürcher Fans zu früh: Wilfried Gnonto erzielt das vermeintliche 2:0. Allerdings stand der Stürmer bei der Ballabgabe seines Mitspielers im Abseits. 7' Almeida prüft mit einem Distanzschuss Brecher. Der FCZ-Goalie lenkt den Schuss ins Aus. 4' Eigentor - 1:0 - Karabach Agdam - Maksim Medvedev Mit dem ersten Angriff gleich das erste Tor! Der FC Zürich geht durch ein Eigentor Karabachs in Führung. Medvedev lenkt eine Hereingabe Rohners von der rechten Seite ins eigene Netz ab. 1:0 für den FCZ. 1' Bäm! Marchesano wird schon nach wenigen Sekunden gefoult. «Gleich mal ein Zeichen setzen», nahm sich Karabachs Jankovic wohl vor. 1' Spielbeginn Der niederländische Schiedsrichter Allard Lindhout bläst erstmals in seine Pfeife. Los geht's! Alles bereit Die #FCZ'ler sind aufgewärmt, gleich gehts los! 🔥#FCZQFK #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/kWVVrrW63z — FC Zürich (@fc_zuerich) July 27, 2022 Rund 10'000 Fans erwartet Auch einige Fans der Gäste aus Aserbaidschan heute im Letzigrund – der FC Vaduz blickt neidisch nach Zürich. Bild: imago So spielt der FCZ So starten wir ins Rückspiel gegen den @FKQarabaghEN! 💪🏽#FCZQFK #fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/7wFzgjnoOL — FC Zürich (@fc_zuerich) July 27, 2022 Darum geht es Der Sieger des Duells steht in der 3. Qualifikations-Runde für die Champions League. Er trifft dann auf den Sieger der Paarung Ferencvaros Budapest – Slovan Bratislava und muss in der Folge noch einen weiteren Gegner eliminieren, um in die Champions League zu kommen.



Für den Verlierer von FCZ – Karabach Agdam geht es in der 3. Qualifikations-Runde für die Europa League weiter. Die Ausgangslage Das Hinspiel in Baku verlor der FC Zürich mit 2:3. Der Schweizer Meister benötigt damit zuhause im Letzigrund einen Sieg gegen Karabach Agdam, sonst wird es nichts mit der Champions League.



Die Auswärtstore-Regel gibt es nicht mehr. Das heisst: Führt der FCZ nach den regulären 90 Minuten mit einem Tor Vorsprung, gibt es eine Verlängerung à 2 x 15 Minuten. Führen die Zürcher jedoch nach 90 Minuten mit zwei oder mehr Toren, sind sie in jedem Fall weiter.



«Wir haben die richtigen Schlüsse gezogen und uns eine super Ausgangslage verschaffen», meinte Abwehrspieler Lindrit Kamberi gestern Abend.

Der FC Zürich steht nach einem nicht optimalen Start in die Saison unter Zugzwang. Im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation muss nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel in Aserbaidschan zuhause zwingend der erste Sieg der laufenden Saison her.

Gewinnen die Zürcher gegen Karabach Agdam mit zwei Toren Differenz, stehen sie in der zweiten Qualifikationsrunde und dürfen weiter auf einen Platz an den Honigtöpfen der Champions League hoffen. Bei einem Erfolg mit einem Tor Differenz geht es in die Verlängerung. Scheitert der FCZ, geht es in der Qualifikation zur Europa League weiter. (ram/sda)