Liveticker

Odermatt hat den ersten Abfahrtssieg im Visier – heute trägt er die Startnummer 8

Start um 12.30 Uhr

Die Startliste:

1 Otmar Striedinger AUT

2 Bryce Bennett USA

3 Andreas Sander GER

4 Nils Allègre FRA

5 Justin Murisier

6 Aleksander Aamodt Kilde NOR

7 Florian Schieder ITA

8 Marco Odermatt

9 Niels Hintermann

10 Dominik Paris ITA

11 Cyprien Sarrazin FRA

12 Vincent Kriechmayr AUT

13 James Crawford CAN

14 Romed Baumann GER

15 Mattia Casse ITA

16 Ryan Cochran-Siegle USA

17 Daniel Hemetsberger AUT

18 Cameron Alexander CAN

19 Jared Goldberg USA

20 Stefan Rogentin



Die weiteren Schweizer:

25 Alexis Monney

35 Marco Kohler

36 Franjo von Allmen

37 Josua Mettler

45 Ralph Weber

49 Gilles Roulin

56 Lars Rösti​