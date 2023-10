Historisch! FCB kassiert Klatsche gegen YB und ist neu Tabellenletzter

YB-Verteidiger Levin Blum:

«Ein souveräner Sieg von uns: Die Chancen, die wir hatten, haben wir genützt. Basel ist eine gute Mannschaft, aber wir waren von Anfang an bereit und dass wir früh in Führung gingen, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben wenig Chancen zugelassen und den Match am Schluss sauber nach Hause gespielt.»