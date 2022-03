Liveticker

Schwarze Serie soll enden – Juve braucht gegen Villarreal einen Sieg

Zum Abschluss der Achtelfinals in der Champions League steht für Juventus Turin am Mittwoch einiges auf dem Spiel. Die Italiener sind nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Villarreal unter Druck, und es droht die Gefahr, in der europäischen Königsklasse erneut früh zu scheitern. Bereits in den letzten beiden Saisons hatten die Achtelfinals jeweils Endstation bedeutet für Juventus, das ohne den verletzten Schweizer Internationalen Denis Zakaria wird antreten müssen.

In die zweite Partie steigt Chelsea als Favorit gegen Lille. Der englische Titelverteidiger hat das Hinspiel gegen den französischen Meister 2:0 gewonnen und dürfte sich den Einzug unter die letzten Acht nicht mehr nehmen lassen. (pre/sda)