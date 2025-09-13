wechselnd bewölkt19°
Super League: Thun gegen Basel im Liveticker

Aufsteiger Thun ist noch ungeschlagen: Nun kommt der Meister aus Basel ins Oberland

13.09.2025, 17:00
  • Die Super League ist nach der Nati-Pause zurück. Am Samstagabend empfängt Aufsteiger Thun den Schweizer Meister aus Basel.
  • Die Berner Oberländer haben in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren. Einzig gegen GC konnten die Thuner nicht gewinnen. Das Team von Trainer Mauro Lustrinelli hat bereits vier Punkte mehr auf dem Konto als Basel und führt die Super League vor St.Gallen an.
  • Der FCB gewann bisher in der Liga drei Spiele und ging zweimal als Verlierer vom Platz. In der Champions-League-Qualifikation scheiterte Basel an Kopenhagen.
  • Das Spiel startet um 18 Uhr, zur gleichen Zeit wird auch im Letzigrund die Partie zwischen dem FC Zürich und Servette Genf angepfiffen. Besonders für Servette verlief der Saisonstart sehr enttäuschend. Um 20.30 Uhr ist Lugano beim FC St.Gallen zu Gast.
