National League: Alle Spiele vom 23. Februar im Liveticker

YouTuberin bricht in verlassenes Aquarium ein – die Szenen erinnern an einen Horror-Film

Bislang 17 Eishockeyspieler (Stand: 6.10.2023) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:

SVP-Glarner will SP-Wermuth den Lohn kürzen – dieser schweigt

In einem Viertel von Europa und Nordafrika herrscht derzeit Dürre

Diese erzkonservativen «Tradwives» leben wie in den 50ern

Neue Umfragen: 13. AHV-Rente könnte am Ständemehr scheitern

Dieser Aargauer führt eine Seniorenresidenz in Thailand – und sagt «Ja» zur 13. AHV-Rente

Wicky nach YB-Out im Europacup: «Dieser Abschluss darf uns ein gutes Gefühl geben»

Nach dem Ausscheiden aus der Europa League gegen Sporting Lissabon spricht YB-Trainer Raphael Wicky seinem Team ein Kompliment aus für eine gelungene Europacup-Kampagne.

Raphael Wicky weiss, dass er zwei perfekte Spiele seiner Mannschaft gegen Sporting Lissabon hätte sehen müssen. Dann dürfte der Trainer der Young Boys vielleicht spekulieren, auf wen seine Mannschaft als nächstes treffen könnte in der Europa League. Doch der Walliser ist an diesem Abend in Lissabon nach dem 1:1 im Rückspiel nicht der Coach eines Achtelfinalisten im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, sondern des ausgeschiedenen Schweizer Meisters, der gegen eine portugiesische Spitzenmannschaft chancenlos blieb.