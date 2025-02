Schweizer brilliert, Bayern-Coach landet auf dem Hintern – das hast du in der CL verpasst

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League

Matthias Simmen ist die Stimme des Biathlons in der Schweiz

Matthias Simmen ist der Mann, der hierzulande Biathlon erklärt. Zufällig zum Sport gekommen, war der Urner der erste Schweizer auf einem Weltcup-Podest. Als TV-Experte vom SRF ist er noch immer mit der gleichen Leidenschaft dabei.

Eine so grosse Bühne, wie aktuell mit der ersten Weltmeisterschaft in der Schweiz, hatte Matthias Simmen noch nie. Nicht einmal, oder erst recht nicht, als er 2002 erstmals an Olympischen Spielen teilnahm. 23 Jahre später begeistert der Mann mit dem markanten Kinn und dem urchigen Urner Dialekt mit seinem Enthusiasmus und Fachwissen das TV-Publikum.