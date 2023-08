Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Spaniens Verband holt zum Gegenangriff aus – und droht Spielerin Hermoso mit Klage

Nächste Episode im «Kuss-Eklat»: Spaniens Fussballverband geht gegen Jenni Hermoso in die Offensive – und führt Fotos als Belege an.

Im Kuss-Skandal hat der spanische Fussballverband RFEF Weltmeisterin Jennifer Hermoso der Lüge bezichtigt und ihr rechtliche Schritte angedroht. Hermoso hatte zuvor erklärt, der Kuss des umstrittenen Präsidenten Luis Rubiales auf ihren Mund bei der Siegerehrung in Sydney sei nicht in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Der Verband bezeichnete in einer Erklärung aus der Nacht zum Samstag diese Darstellung nun als Lüge.