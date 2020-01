Sport

Liveticker

Ski alpin: Der Slalom der Männer in Zagreb im Liveticker



Liveticker

Zenhäusern führt bei Halbzeit – die anderen Schweizer weit vom Podest weg

Mit der Startnummer 1 hat Ramon Zenhäusern in Zagreb eine Bestzeit aufgestellt, an der sich sämtliche Konkurrenten die Zähne ausbissen. Der Walliser Zwei-Meter-Mann wird also im 2. Lauf (ab 17.40 Uhr) der Gejagte sein. «Ich war sehr nervös, das ist bei mir immer so, wenn ich die Startnummer 1 habe», gab Zenhäusern im SRF-Interview zu. «Aber mir ist eine gute Fahrt gelungen.» (ram)

Abonniere unseren Newsletter