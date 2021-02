Sport

Super League: Der FC Basel kann zuhause einfach nicht mehr gewinnen



Bild: keystone

FCB bleibt zuhause zum 5. Mal in Serie sieglos – YB zieht an der Spitze weiter davon

Der Vorsprung der Young Boys auf die Verfolger wächst von Spiel zu Spiel. Weil YB in der 19. Runde gewinnt und Basel zuhause wieder eine Enttäuschung erlebt, liegt der Meister nun 13 Verlustpunkte voraus.

Basel – Sion 2:2

Basel - Sion 2:2 (2:0)

SR Schnyder.

Tore: 32. Cabral (Stocker) 1:0. 37. Kasami (Petretta) 2:0. 53. Wesley (Clemenza) 2:1. 57. Uldrikis (Karlen) 2:2.

Basel: Lindner; Van der Werff, Cömert (56. Hajdari), Klose, Petretta; Zuffi, Frei; Stocker, Kasami (86. van Wolfswinkel), Pululu (73. Zhegrova); Cabral.

Sion: Fayulu; Ndoye, Bamert, Abdellaoui; Wesley, Serey Die (46. Zock), Grgic, Iapichino (46. Theler); Clemenza; Uldrikis (61. Hoarau), Luan (46. Karlen/88. Lacroix).

Bemerkungen: Basel ohne Jorge, Padula und Xhaka (verletzt), Widmer (krank). Sion ohne Andersson, Araz, Doldur, Kabashi und Martic (alle verletzt). 83. Gelb-Rote Karte gegen Clemenza (Abstand nicht eingehalten). Verwarnungen: 8. Iapichino (Foul). 27. Abdellaoui (Foul). 39. Uldrikis (Foul). 39. Clemenza (Reklamieren). 47. Van der Werff (Foul). 51. Cömert (Foul). 68. Stocker (Foul). 92. Fayulu (Zeitverzögerung).

Bild: keystone

Young Boys – Lausanne 4:2

Young Boys - Lausanne-Sport 4:2 (4:0)

SR Tschudi.

Tore: 11. Nsame (Aebischer) 1:0. 19. Fassnacht (Lefort) 2:0. 24. Nsame (Foulpenalty/Foul Elton Monteiro an Nsame) 3:0. 33. Nsame (Lauper) 4:0. 59. Flo (Puertas) 4:1. 78. Ouattara 4:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Maceiras, Camara, Lustenberger (64. Zesiger), Lefort (64. Garcia); Fassnacht (46. Ngamaleu), Aebischer (46. Gaudino), Lauper, Sulejmani (71. Siebatcheu); Nsame, Mambimbi.

Lausanne-Sport: Diaw; Boranijasevic (69. Mahou), Elton Monteiro, Nanizayamo, Flo; Kukuruzovic (75. Thomas); Bares (40. Jenz), Puertas; Brazão (40. Ouattara), Guessand, Suzuki (40. Da Cunha).

Bemerkungen: Young Boys ohne Hefti, Martins, Petignat, Maier, Sierro und Spielmann (alle verletzt), Lausanne-Sport ohne Loosli, Falk, Geissmann, Turkes, Zekhnini und Zohouri (alle verletzt) sowie Bolingi (nicht spielberechtigt).

Bild: keystone

Servette – Luzern 4:2

Das zweite Duell zwischen Servette und Luzern innerhalb von drei Tagen findet unter ähnlichen Vorzeichen, aber mit unterschiedlichen Ausgang statt. Die Genfer siegen nach Rückstand 4:2.

Hatten die Genfer am Donnerstag den besseren Start erwischt, die Partie aber aus der Hand gegeben, ereilte am Sonntag die Luzerner dieses Schicksal. Nach einem Blitzstart in Genf mit dem 1:0 durch Louis Schaub nach acht Minuten entglitt der Mannschaft von Fabio Celestini das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Boubacar Fofana (11.) und Grejohn Kyei (18.) drehten für Servette die Partie umgehend, weitere Tore durch Steve Roullier (54.) und Boris Cespedes (67.) sorgten für eine frühzeitige Entscheidung.

Mit Kyei und Fofana standen zwei Spieler am Ursprung der Genfer Wende, die vor vier Tagen noch zu Gescholtenen gehörten. Kyei, der auf dem Weg zum 2:1 seine physische Präsenz bewies, hatte am Donnerstag beim 0:3 in der 5. Minute einen Penalty verschossen. Fofana, der im ersten Duell zur Pause eingewechselt worden war, rückte am Sonntag nur aufgrund einer Verletzung von Alexis Antunes beim Aufwärmen in die Startformation nach und verwertete zum zwischenzeitlichen 1:1 mit feiner Technik.

Servette - Luzern 4:2 (2:1)

SR Bieri.

Tore: 8. Schaub (Ugrinic) 0:1. 11. Fofana (Valls) 1:1. 18. Kyei (Clichy) 2:1. 54. Foullier (Valls) 3:1. 67. Cespedes (Stevanovic) 4:1. 75. Schulz (Schürpf) 4:2.

Luzern: Müller; Schulz, Knezevic, Bürki (66. Tasar); Schwegler, Emini, Ugrinic (66. Ndiaye), Frydek; Schaub (74. Burch); Sorgic (74. Balaruban), Schürpf.

Servette: Frick; Diallo, Rouiller, Severin, Clichy; Cespedes; Valls, Cognat (74. Mendy); Stevanovic, Kyei (55. Koné), Fofana (55. Schalk).

Bemerkungen: Luzern ohne Alves, Ndenge, Alounga und Binous (alle verletzt). Servette ohne Imeri (gesperrt), Guerin Sauthier, Sasso, Antunes und Henchoz (alle verletzt). 91. Pfostenschuss Schulz. Verwarnungen: 2. Fofana (Schwalbe). 22. Cespedes (Foul). 28. Kyei (Foul). 34. Schwegler (Foul). 39. Zibung (Reklamieren/nicht auf dem Platz). 54. Knezevic (Foul). 69. Severin (Foul). 84. Emini (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). (pre/sda)

Bild: keystone

Die Tabelle:

