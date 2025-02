Gelingt Wendy Holdener im WM-Slalom die Krönung ihrer herausragenden Karriere?

Schlägt Wendy Holdener nach drei Mal Gold in Kombination und mit dem Team erstmals in einem WM-Slalom zu?

Olympia-Traum wird realistischer – Amorana-Gründer holt Curling-Gold an Asienspielen

Alan Frei hat einen verrückten Traum: Der Co-Gründer des Sexshops Amorana will als Curler an die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Und dieser Traum ist vielleicht gar nicht mehr so unrealistisch – doch beginnen wir von vorn.