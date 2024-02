Eishockey National League live: Zug-Davos

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Nach seinem Jahrhundert-Sturz wird Hermann Maier noch Doppel-Olympiasieger

13. Februar 1998: Selten trifft die Redenswendung vom Phoenix, der aus der Asche steigt, besser zu als bei Hermann Maier. Im japanischen Nagano legt der Österreicher in der Abfahrt einen Aufsehen erregenden Sturz hin – und holt trotzdem noch zwei Mal Gold.

Hermann Maier ist im Winter 1997/98 der überragende Skirennfahrer. Als Sieger der Abfahrten in Bormio und am Lauberhorn und mit drei weiteren Podestplätzen in der Königsdisziplin tritt er als Topfavorit zur Olympia-Abfahrt an. Doch anstatt dass der Österreicher zum ersten Mal Olympiasieger wird, sichert er sich den Eintrag in die Geschichtsbücher mit einem Jahrhundert-Sturz.