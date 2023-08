Mit Simon Ehammer (ab 19.30) Uhr im Weitsprung und Ditaji Kambundji (21.25 Uhr) über 100 m Hürden stehen am Donnerstag in Budapest gleich zwei Schweizer Asse im WM-Final.



Der Mehrkämpfer Ehammer will wie im Vorjahr in Eugene den Spezialisten ein Schnippchen schlagen und eine Medaille gewinnen. Ditaji Kambundji kommt der Weltspitze immer näher, für einen Podestplatz müsste aber wohl die eine oder andere Konkurrentin patzen. (abu/sda)

Bild: keystone