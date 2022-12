Beat Feuz erklärt, weshalb er in vier Wochen sein letztes Rennen fährt

Abfahrtsstar Beat Feuz spricht erstmals über seinen bevorstehenden Rücktritt. Um 16 Uhr tritt der Olympiasieger, Weltmeister und vierfache Abfahrts-Weltcupsieger im Vorfeld der Weltcup-Rennen in Bormio vor die Medien.



Am vergangenen Mittwoch hatte der 35-jährige Feuz mitgeteilt, dass er Mitte Januar seine Laufbahn beenden wird. Bis dahin stehen für den Emmentaler noch die Speed-Rennen am Mittwoch (Abfahrt) und Donnerstag (Super-G) in Bormio sowie die Klassiker in Wengen und Kitzbühel im Programm. (ram/sda)